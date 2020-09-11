Doğu Perinçek’in oğlun Sadık Can Perinçek'ten ‘ballı atama’ iddiasına yanıt

Doğu Perinçek'in küçük oğlu Sadık Can Perinçek, Dışişleri Bakanlığı bünyesine “meslek memuru” olarak atandı iddiasına ''Yazıldığı gibi ‘atama’ değil, aday memurluğu görevine hak kazandım'' sözleriyle yanıt verdi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek’in Dışişleri Bakanlığı bünyesine ‘meslek memuru’ olmaya hak kazanması sosyal medyada yapılan ‘ballı atama’ paylaşımlarıyla eleştirildi.

“Aday Meslek Memurluğuna Atanmaya Hak Kazanan Asil Adaylar” listesinde 50’nci sırada yer alan Sadık Can Perinçek’in daha sonra büyükelçi olabileceği yorumu yapıldı.

''Yazıldığı gibi ‘atama’ değil, aday memurluğu görevine hak kazandım''

Ankara’da askerlik görevini sürdüren Sadık Can Perinçek, Hürriyet’in sorularını şöyle yanıtladı: “Şu an askerliğimi Ankara’da yapıyorum. Aralık ayında askerliğimi bitirip görevime başlayacağım. Yazıldığı gibi ‘atama’ değil, aday memurluğu görevine hak kazandım. Bakanlıkta hem yazılı sınava girdim hem de mülakattan geçtim. Mülakatta bürokratlarımız, dışişleri bakan yardımcılarımız yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. ‘Tarih bölümü mezunu nasıl Dışişleri’nde çalışacak’ eleştirleri yapılmış. Bu bölümden derece ile mezun oldum. Tarih bölümü mezunları da Dışişleri Bakanlığı’nda çalışabiliyor.”

''Perinçek ailesi bugünlere tırnağı ile gelmiştir”

Doğu Perinçek de şu ifadeleri kullandı; “Hayatı savaşla geçmiş bir aileyiz, neyi torpille kazanmış bu aile? Fransa’da okudu. İngilizce, Fransızca ve Osmanlıca biliyor. Oxford’un tarih sözlüğünü çevirdi. Perinçek ailesi bugünlere tırnağı ile gelmiştir” dedi.

Aralık ayında dönecek

Doğu Perinçek'in eşi Şule Perinçek, geçen ay sosyal medyada yayımladığı mesajında oğlu Sadık Can Perinçek’in askerde olduğunu ve Aralık ayında döneceğini şu mesajla açıklamıştı: