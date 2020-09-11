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Erdoğan: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." paylaşımında bulundu.

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Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Yunanistan, Fransa'nın arkasına sığınarak atıp tutmaya başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız" sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Türkiye olarak Macron'un küstah sözlerine yanıtlar gezikmezken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi.

''Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz''
Paylaştığı videoda Erdoğan'ın "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer alıyor.

Sosyal medyada büyük beğeni topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı konuşmanın görüntülerini paylaşması sosyal medyada büyük beğeni topladı ve övgü dolu yorumlar yapıldı.

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