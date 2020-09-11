Trump: Seçimi kazanırsam İran ile yeni bir anlaşma imzalayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, “Kasım ayında yapılacak seçimi yeniden kazanırsam, ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma ‘çok hızlı’ bir şekilde imzalanacak” dedi.

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Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'den oluşan ve P5+1 olarak adlandırılan ülkeler, Temmuz 2015'te İran ile uranyum zenginleştirmeyi azaltması karşılığında bazı ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngören nükleer anlaşma imzalamıştı.

ABD Başkanı Donal Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Kasım ayında yapılacak seçimi yeniden kazanırsam, ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma ‘çok hızlı’ bir şekilde imzalanacak. Bir hafta içinde söyleyebilirim, ama kendimize bir ay verelim" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, 8 Mayıs 2018'de ABD'yi 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) anlaşmasından çektiğini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Tahran'a yönelik uluslararası silah ambargosunu genişletme kararı çıkarması yönünde geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göndermişti.

ABD Başkanı ayrıca, kısa sürede ABD'nin Irak'taki asker sayısını 2 bine, Afganistan'daki asker sayısını da 4 bine düşüreceklerini duyurdu. Trump, ”Irak’taki asker sayısını, çok kısa bir süre içinde yaklaşık 2 bine düşüreceğiz" ifadelerini kullandı. ABD’nin Irak’ta yaklaşık 5 bin 200, Afganistan'da ise 13 bin civarında askeri bulunuyor.