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HABER /  POLİTİKA

Selahattin Demirtaş'tan yeni parti kuracağı iddialarına cevap

Selahattin Demirtaş ile görüşen Başak Demirtaş, eşinin yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin, "HDP benim ruhumdur. Böyle yalanlara gülüp geçmek lazım" dediğini aktardı.

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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eşi Başak Demirtaş görüştü. Twitter hesabından açıklama yapan Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni parti kuracağı iddialarına açıklık getirdi.

Demirtaş, paylaşımında “Hakkında çıkarılan yalan haberleri de konuştuk. Parti kuracağına şeklindeki yalanlar için, bir kesimin ve provokatörlerin inanmasını anlayabilirim dedi. Çünkü onların hayal dünyasında böyle bir şey olabilir” ifadelerine yer verdi.

'Aklı başında insanlar ciddiye alırsa üzülürüm'
Selahattin Demirtaş’ın “Aklı başında insanlar böyle bir yalanı ciddiye alırsa üzülürüm” dediğini aktaran Demirtaş, şöyle devam etti: “Böyle bir yalana inananlar olursa onun dışarıda ve içeride yürüttüğü mücadeleyi gerçekten de anlayamamışlar demektir.

'HDP benim ruhumdur'
Selahattin, ‘HDP benim için sadece bir parti değildir. HDP’nin ilkeleri, değerleri, mücadelesi benim yaşamımdır. HDP benim ruhumdur.’ dedi. Selahattin’in halkımıza da bir mesajı var. Halkımızın, ayrı bir parti kuracağı şeklindeki böyle basit yalanlara zaten inanmadığını biliyor. ‘Böyle yalanlara gülüp geçmek lazım’ dedi. Herkese selamlarını ve sevgilerini gönderdi" dedi.

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