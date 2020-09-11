BIST 1.099
DOLAR 7,46
EURO 8,83
ALTIN 465,96
HABER /  YEREL

Sancaktepe'de emniyet kemeri takmayan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

Sancaktepe’de aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç takla attı. Sürücü kazanın etkisiyle yola savrularak aracın altında kalarak olay yerinde feci şekilde can verdi.

Abone ol

Olay saat 05.30 sıralarında Sancaktepe Atatürk Caddesinde meydana geldi. Erdoğan Çuhalı (56) yönetimindeki 34 GP 6091 plakalı hafif ticari araç aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüye çarptıktan sonra takla attı.

Takla araçtan savrulan sürücü emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis,İtfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri sürücüyü aracın altından çıkardı.

Acil servis ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini olay yerinde tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırarak inceledi. Yaşamını yitiren sürücünün cansız bedeni Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Morguna kaldırıldı. Kazada sürücü hayatını kaybederken araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Talep patladı yok satıyor! Zatürre aşısında randevu dönemi
Doğu Perinçek’in oğlun Sadık Can Perinçek'ten ‘ballı atama’ iddiasına yanıt
Erdoğan: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz
Çavuşoğlu'ndan küstah vekile tokat gibi cevap
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (10 Eylül Perşembe)
Bakan Soylu duyurdu: Radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa’da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu
Sancaktepe'de yan yatan araçta ölüm geldi
Zonguldak’ta alışverişten eve dönen anne oğlunu görünce şoka uğradı
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki Rasim hayatını kaybetti
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 44 gözaltı
Atiye 2. sezon Netflix ne zaman başlıyor perşembe totemi tuttu
Yorumlar