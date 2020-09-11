Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki Rasim hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde evlerinin çatısında oyun oynarken açıkta bulanan kaploya eli değince elektrik akımına kapılan Rasim Muhsin Kurnaz (10) hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa'dan gelen haber kahretti. İddiaya göre, Rasim Muhsin Korkmaz evlerinin çatısında oyun oynarken açıkta bulunan kabloya temas edince akıma kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, çığlıklarına koşan ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Müdahalelere rağmen...

Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen küçük Rasim kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.