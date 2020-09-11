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Vedat Muriç'ten veda paylaşımı! Rıdvan Dilmen detayına dikkat

İtalyan ekibi Lazio ile anlaşarak Fenerbahçe'den ayrılan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, sosyal medya hesabı üzerinden bir veda paylaşımında bulundu. veda paylaşımı! Rıdvan Dilmen detayına dikkat

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Fenerbahçe'ye geldiği günden sonra performansıyla Avrupa takımlarının transfer listesine giren Vedat Muriqi'nin yeni takımı Lazio olmuştu. Sarı-lacivertliler İtalya Serie A ekibiyle görüşmelere başladığını KAP'a bildirmişti.

Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından Vedat Muriqi de sessizliğini bozdu. Kosovalı golcü Instagram hesabından veda paylaşımında bulundu.

''Veda ziyaretinde bulundum''
Türkiye'ye geldiğim ilk yıllarda tanışma şansına sahip olduğum Sayın Mustafa Erdoğan abim ve Rizespor'da oynarken daima kulüp çatısı altında birlikte olduğum kıymetli büyüğüm eski Spor Bakanımız, Sayın Osman Aşkınbak ve Türk futbolunun efsanesi Rıdvan Dilmen hocam'a veda ziyaretinde bulundum. Daha önce Kosova'da ailem ile ilgili önemli bir sağlık sorununda daima yanımızda varlığını hissettiren beni ve ailemi yalnız bırakmayarak seferber olan kıymetli Büyüğüm Mustafa Erdoğan abime bir kez daha buradan teşekkür ediyorum.

"Güle güle Vedat kardeşim''
Vedat Muriqi'nin ardından NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den de paylaşım geldi. Dilmen, "Güle güle Vedat kardeşim. Sağlık ve başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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