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11 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listeye 3 il girdi

Eylül ayının başlaması ile birlikte evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım maaşları ne zaman yatar sorusu araştırılıyor.11 Eylül cuma günü 3 ilde evde bakım maaşları yattı.

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11 Eylül evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılıyor.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara bakım maaşı veriliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte sorgulama ekranı ve detaylar…

11 Eylül'de Aksaray, Afyon ve Tokat'ta evde bakım maaşları yattı.

Evde bakım parası sorgulama ekranı her ay araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının gelmesi ile beraber evde bakım maaşı yatan iller merak edilmeye başlandı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen maaşın sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR? 
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Evde bakım desteği
Eski: 1.460
Yeni: 1.544

ENGELLİ AYLIĞI

%40-69
Eski: 537
Yeni: 567

%70 VE ÜSTÜ
Eski: 805
Yeni: 854

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