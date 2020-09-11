İçişleri duyurdu! Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'te bölücü terör örgütüne yönelik Yıldırım-11 Herekol operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

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Türkiye'de terörün kökünü kurutmak için çalışmalar hızla devam ederken İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 'Yıldırım-11 Herekol' operasyonu başlatıldı.

1003 kişilik personel görev aldı

Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1003 kişilik personel görev aldı.

54 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı, 112 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Operasyonlar devam ediyor

Çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği operasyonların halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği kaydedildi.