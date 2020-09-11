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Kayseri'de hırsızın girdiği yer görenleri pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de kargo şubesine hırsızlık için giren şahıs suçüstü yakalandı. Hırsızın girdiği yer görenleri pes dedirtti.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir kargo şubesine bir kişinin girdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şahsı saklandığı yerde suçüstü yakaladı. Hırsızın yaklaşık 30 santim genişliğindeki camı kırarak içeri girmesi ise görenleri şaşırttı. İsminin M.T.Ç. olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alınırken, olay yerinde inceleme yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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