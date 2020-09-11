Veli Erdem Karakülah kimdir aslen nereli yaşı kaç?

Eğlenceli şarkıları, birbirinden hareketli oyun havaları ise sevilen sanatçı Veli Erdem Karakülah merak konusu oldu. Ankara havalarına farklı bir yorum katan Veli Erdem Karakülah aslen Ankaralı ve 33 yaşında. Peki Veli Erdem Karakülah evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

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Ankara havaları ile düğünlerin kına gecelerinin aranan ismi olan Veli Erdem Karakülah özel hayatıyla da merak konusu oldu. Ankara oyun havalarına farklı bir tarz getiren Veli Erdem Karakülah aslen Ankara Elmadağlı ve 33 yaşında. 2 çocuk babası olan Veli Erdem Karakülah 19 Mayıs Üniversitesi Turizm bölümünü bitirmiştir.

Veli Erdem Karakülah kimdir: Veli Erdem Karakülah 22.09.1987 Ankara’da doğmuştur. Memleketi Ankara Elmadağ’dır. Akademik kariyerini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Turizm ve devamında Anadolu üniversitesi İşletme fakültesinde tamamlamıştır.

Müzik küçük yaşlarından beri vazgeçemediği tek tutku olmuştur. Bu konuda ailesi en büyük destekçisi olmuştur. Okul yıllarında amatör olarak bağlama, gitar ve keman çalmaya başlamıştır. 5 senedir profesyonel olarak müzikle uğraşmaktadır.

Kariyerindeki ilk profesyonel çalışması sevenden adam olmaz klibi ile başlamıştır. Daha sonra 11 parçadan oluşan tüm eserlerin söz müziği kendine ait olan ilk albümü Milad 2012 yılının son aylarında piyasaya çıkmıştır. Bu albümdeki Dilek ağacı, Sıkı tut, Sözüm yine söz, Benle var mısın gibi hemen hemen her parça dinleyicileri tarafından benimsenmiş büyük ilgi görmüştür.

Yurt içi yurt dışı birçok konser festival ve özel programlarda bulunmuştur ve halen sahneleri haftada altı gün devam etmektedir. 2015 yılı sonunda yine kendi eseri olan Sende Anlarsın parçasına klip çekilmiş, ve tüm ulusal kanallarda yayınlanmıştır. 2016 yılında Ahtım var benim albümü piyasaya çıkmıştır. Yine albümde Alda git, Ahtım var benim, Bana yazık gibi parçalar büyük ilgi görmüştür.

Kendine ait tam olarak 400 civarında kayıtlı eseri vardır.