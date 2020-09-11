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HABER /  POLİTİKA

İbrahim Kalın Erdoğan'ın Macron'la çekilen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Bizim sorunumuz Erdoğan'la" sözlerine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini koyduğu ve simgeleşmiş fotoğrafı paylaştı.

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Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen ve bu sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a fenomen olmuş bir fotoğrafla cevap verdi.

"Sözü uzatıp kendimizi yormayalım"

Sözcü Kalın fotoğrafı paylaşıp şu notu yazdı "Sözü uzatıp kendimizi yormayalım." İbrahim Kalın'ın paylaştığı bu fotoğraf ise geçtiğimiz yaz Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesinde çekilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o fotoğrafın çekildiği anda Macron'a Kıbrıs meselesiyle ilgili "Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs'la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın" ifadelerini kullanmıştı.

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