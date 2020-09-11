Mersin'de 17 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kaldı AYM'den dikkat çeken karar

MERSİN'de yaşanan olay hakkında Anayasa Mahkemesi, 17 yaşında tecavüz sonucu hamile kaldığı bebeği yargı alanlarının kürtaj izni vermemesi nedeniyle doğurmak zorunda kalan R.G. için 100 bin TL’lik tazminat kararı verdi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, tecavüz sonucu gebe kalan ve bebeği doğurmak istemeyen mağdurların haklarını koruyan mahkemeleri de uyaran çarpıcı bir içtihat kararına imza attı. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararına göre, Mersin Mut’ta 17 yaşındaki R.G., 2017’de tecavüz sonucu hamile kaldı. Hürriyet'in haberine göre; başvurucunun annesi D.Ü. ve babası S.Ü. kollukta alınan ifadelerinde yaşı küçük olan kızlarını istismar eden kişi ya da kişilerden şikayetçi olduklarını belirterek, gebeliğin de sonlandırılmasına karar verilmesini talep ettiler.

S.K., D.K. ve S.Ö. ile 18 yaşından küçük A.U.Y. ve M.Ç. hakkında soruşturma açılırken, aile Mut Sulh Ceza Hâkimliği’ne 18 Mayıs 2017’de dilekçe verildi. Dilekçede, “Kızlarının kimden gebe kaldığını dahi bilmediklerini ve gebeliğin sonlandırılması için izin” istendi. Ancak, sulh ceza ve itiraz mercileri kürtaj izni vermedi. 20 haftalık kürtaj süresi geçtiği için R.G., tecavüz bebeğini doğurmak zorunda kaldı.

1 milyon TL tazminat talep etti

28 Temmuz 2017’de AYM’ye başvuran R.G.,. ihlal kararı verilmesi ve bir milyon TL manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.AYM Genel Kurul 23 Temmuz’da oybirliği ile ihlal ve manevi tazminata hükmettiği kararında özetle şöyle denildi:

Sürüncemede bıraktı: Kadınların istenmeyen gebeliği sona erdirmeyi talep etmesi kişisel özerklik ve ruhsal veya bedensel bütünlükleriyle doğrudan ilgilidir. Kanun koyucu bir suç neticesinde gerçekleşen gebeliklerin 20 haftadan fazla olmamak kaydıyla izinle sonlandırılabilmesine imkan sağlamıştır. İtiraz merciinin başvurucunun itirazlarını incelemediği ve gebeliğin sonlandırılması talebini sürüncemede bıraktığı görülmüştür."

"Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Somut olayda ihlalin tespit edilmesi başvurucunun uğradığı zararların giderilmesi bakımından yetersizdir. Dolayısıyla eski hale getirme kuralı çerçevesinde ihlalin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılabilmesi için kişinin maddi ve manevi varlığının korunması hakkı ihlali nedeniyle yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvurucuya net 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmiştir."

Ödeme 4 ay içinde yapılacak...

AYM, ödemelerin kararın tebliğini takiben başvurucunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına hükmetti.