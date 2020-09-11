MasterChef'te Tanya Kilitkayalı fenalık geçirdi ağlayarak stüdyodan çıktı!
TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioğlu, dün akşam ilk Masterclass'ı verdi fakat yarışmacılardan Tanya Kilityalı fenalık geçirince zor anlar yaşadı.
MasterChef Türkiye'nin dokunulmazlık oyunlarının ardından dün akşam yayımlanan yeni bölümde ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, Masterclass eğitimleri verdi.
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İlk eğitimi veren Sivrioğlu, yarışmacılara deniz ürünlerini kullanarak tarifler verdi.
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Ünlü şefin yaptığı muhammara yemeğinin tadına bakan Tanya ise fenalaştı. Alerjisinden dolayı zor anlar yaşayan Tanya, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
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"Muhammaranın içinde kurutulmuş karides olduğunu unuttum ve tadına baktım. Tadına baktıktan sonra zaten bittim. Alerjim kendisini göstermeye başladı ve kötü oldum"
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