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Cavani'nin temsilcisinden Fenerbahçe iddiasına yanıt

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani'nin temsilcisi ve kardeşi Nando Guglielmone Cavani, ''Fenerbahçeli yetkililer beni aradı, konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular.'' dedi.

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Süper Lig'in açılış maçında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor’a misafir olacak Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ederken forvet bölgesi için flaş bir isim gündeme geldi.

''Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular''
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani'nin temsilcisi ve kardeşi Nando Guglielmone Cavani, ''Fenerbahçeli yetkililer beni aradı, konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Fikir alışverişi yaptık. Transfer pazarlığı yok'' açıklamasında bulundu.

Atletcio Madrid iddiası
İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, PSG ile yollarını ayıran Cavani'nin La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'e transfer olacağını iddia ederken sarı-lacivertli taraftarlar Uruguaylı golcünün Fenerbahçe'ye gelmesinin çok istiyor.

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