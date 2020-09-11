ABD'den D. Akdeniz hamlesi! Pompeo Rum Kesimi'ne gidiyor askeri varlıkları çekin talebi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi hafifletmek için yarın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne gidiyor. Ziyaret öncesi açıklama yapan Pompeo, krizi çözmek için gerçek bir diyalog kurulmasını umduklarını belirterek, müzakerelerin başlaması için askeri varlıkların geri çekilmesi talebinde bulundu.

Abone ol

Doğu Akdeniz geriliminde hala bir iyileşme yok.. Yunanistan, Rum Kesimi ve onların hamiliğine soyunan Fransa, Türkiye'ye yönelik sürekli tahrik edici adımlar atıyor, Türkiye ise kararlı politikalarından taviz vermiyor. Doğu Akdeniz'de gelişmeler bu yöndeyken ABD'den son dakika bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, krizi çözmek için gerçek bir diyalog kurulması ve askeri varlıkların geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Fransız haber ajansı AFP, Bakan Mike Pompeo’nun hafta sonunda Rum Kesimi’ne giderek krizi çözmek için temaslarda bulunacağını yazdı.

'Kriz barışçı ve diplomatik bir şekilde çözülmeli'

Katar’ın başkenti Doha’ya Afganistan ile Taliban arasındaki barış görüşmelerine arabuluculuk yapmak için gitmek üzere yola çıkan Pompeo, Cumartesi günü Doğu Akdeniz’deki krizi çözmek için görüşmeler yapacağını söyledi. Geçen haftalarda Rum Kesimi’ne uygulanan silah ambargosunu kaldıran ABD’nin Dışişleri Bakanı “Yunanistan, Türkiye ve Rum Kesimi bu krizi barışçı ve diplomatik bir şekilde çözmeli” dedi.

'Askeri varlıkların da geri çekilmesi önemli bir kriter'

Pompeo, görüşmelerin somut adımlar atılarak ilerlemesini istediğini dile getirerek bölgedeki askeri varlıkların da geri çekilmesinin önemli bir kriter olacağını söyledi.