ABD'de yangın söndürülemiyor! Ölü sayısı 15'e yükseldi
ABD'nin batı yakasındaki bazı eyaletlerde etkisini sürdüren orman yangınları, sıcak havanın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor.
ABD'nin California, Oregon ve Washington eyaletinde yüzlerce noktada devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıkarken, Oregon'da 500 binden fazla kişinin yaşadığı bölgeden tahliye edildiği bildirildi.
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Son 48 saatte California, Oregon ve Washington'da olmak üzere toplam üç eyaletteki can kaybının artıyor. Binlerce binanın hasar gördüğü belirtildi.
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California'nın kuzey bölgesinde yer alan Butte ilçe şerifi ofisinden yapılan açıklamaya göre, bugün yangın bölgesinde 7 cesede ulaşılırken eyalette bir gün önce hayatını kaybeden 3 kişi dahil can kaybı 10'a çıktı.
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Yangın bölgesinde 16 kişinin hala kayıp olduğunu belirten yetkililer, arama çalışmalarının yoğunlaşmasıyla ölü sayısının daha da artmasına kesin gözüyle bakıyor.
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