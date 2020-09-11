Berat Albayrak Faik Öztrak'ı aradı! Ahmet Hakan "şahane bir insanlık örneği" dedi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın koronavirüse yakalanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'a 'geçmiş olsun' telefonu için "şahane bir insanlık örneği" yorumunda bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Öztrak'ın açıklaması sonrası kendisine 'geçmiş olsun' telefonu yağdı. Öztrak'ı arayan isimlerden biri de Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak oldu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bu telefonun insanlık örneği olduğunu söyledi ve "Şunca siyasi gerginliğin arasında ilaç gibi geldi." dedi.

Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, her fırsatta Berat Albayrak’ı eleştiriyordu. Her fırsatta ama...

“Sosyete bakan” sözünün patenti de ona ait.

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Faik Öztrak, korona olduğunu açıkladı.

Berat Albayrak da hemen aradı Faik Öztrak’ı...

Geçmiş olsun demek için...

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Bu geçmiş olsun telefonu, şahane bir insanlık örneği.

Şunca siyasi gerginliğin arasında ilaç gibi geldi.



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