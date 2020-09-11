Okay Yokuşlu bitiyor Galatasaray masada anlaşma sağladı

Okay Yokuşlu'nun kiralık transferinde 1 milyon avro teklif sunan Galatasaray, İspanyol ekibinin istediği 2 milyon avroluk bedelin yarısını, sözleşmedeki mecburi satın alma opsiyonuna koyduracak. Böylelikle Galatasaray bu yıl 1 milyon avroya Okay'ı kadroya katacakken seneye satın alma opsiyonuna ek 1 milyon avro daha verecek.

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Orta sahaya takviye peşinde koşan Galatasaray, Etebo'dan sonra bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere. Geçtiğimiz gün Stoke City'den Etebo'yu bir yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılar ikinci orta saha transferine de çok yaklaştı. Uzun süredir Okay Yokuşlu için Celta Vigo ile pazarlık masasında olan Aslan, İspanyol ekibi ile transferde büyük mesafe kat etti.

Galatasaray, milli oyuncu için Celta Vigo'nun kapısını ilk çaldığında, İspanyol ekibi kiralık ücreti için yıllık 2 milyon avrodan kapıyı açtı. UEFA Mali Fair Play denetiminin son senesinde olan Cimbom, bu sezon için kasadan fazla para çıkarmamak için formüller geliştirdi.

'Seneye fark ödenecek' garantisi

Sarı-kırmızılılar içinde bulundukları maddi durumu izah ederek bu sezon için 1 milyon avro verebileceklerini bildirdi. Ancak Cimbom, kontrata eklenecek mecburi satın alma opsiyonuyla seneye bu farkı da ödeyeceklerinin garantisini verdi. İki takımın görüşmelerinde gelinen son durumun ise zorunlu alma bedelinin detaylarında olduğu ve İspanyol yetkililerin 5 milyon avroda ısrar ettiği öğrenildi.