Eşine inat harekete geçti Amasya'da 20 yıldır günde 20 kilometre koşuyor
AMASYA'da maraton koşularını televizyonda gördükten sonra 'ben de yaparım' diyen Dursun Özmen (67), eşinden beklemediği bir cevap aldı.
Suluova ilçesinde yaşayan, evde çocukları ile birlikte televizyon izledikleri esnada Avrasya Maratonu koşularına rastladığını ve eşine 'ben de koşarım' dediğini aktaran Özmen, "45 ya da 48 yaşlarında idim, spor nedir bilmezdim. Köy yerinde çobanlık yapardım." diyerek 'Bir gün televizyonda Avrasya Maratonu'nu izlerken eşime 'ben de koşarım' dedim, bana 'sen bu kiloyla nasıl koşacaksın, yapamazsın' dedi' diye konuştu.
"O 'koşamazsın' dedikçe madalya kazandım"
Özmen 'Eşime inat koşuya başladım ve 20 yıldır koşuyorum. Aldığım başarıları, madalyaları eşime veriyorum. Bir sporcunun en büyük destekçisi ailesidir. Eşime inat başladım, o 'koşamazsın' dedikçe ben madalya kazandım, dereceye girdim. Ona çok teşekkür ediyorum. O benim en büyük destekçim" ifadelerini kullandı.
Madalyalarını gençlere hediye etti
Gençlerin daha çok bilgisayar ve cep telefonları ile zaman geçirdiklerini ifade eden Özmen, "Balkan şampiyonluğum var, Türkiye’de birçok yarışta derece yaptım. Üzülüyorum ki yarışlara katılmak için Suluova’da sponsor bulamıyorum. Elime geçen madalyaların büyük bir çoğunluğunu da heveslensinler, sporu sevsinler, özellikle bu sporu yapsınlar diye gençlere hediye ettim. Gençleri bu konuda eksik görüyorum" şeklinde konuştu.
"Beni koşarken görenler amacın var mı diye soruyorlar" diyen Özmen, "Amacım sıhhattir. Bana maddiyat değil sıhhat lazım. Ben sıhhatimi bundan kazanıyorum. Bu yaştan sonra koşulur mu diyorlar, ne yapayım kahve köşelerine mi gideyim diyorum. Koşu benim için aşktır, sevgidir. İnanın ki herkesin koşmasını ve bunu uygulamasını istiyorum" diye konuştu.