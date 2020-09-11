Eşine inat harekete geçti Amasya'da 20 yıldır günde 20 kilometre koşuyor

"Beni koşarken görenler amacın var mı diye soruyorlar" diyen Özmen, "Amacım sıhhattir. Bana maddiyat değil sıhhat lazım. Ben sıhhatimi bundan kazanıyorum. Bu yaştan sonra koşulur mu diyorlar, ne yapayım kahve köşelerine mi gideyim diyorum. Koşu benim için aşktır, sevgidir. İnanın ki herkesin koşmasını ve bunu uygulamasını istiyorum" diye konuştu.