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Kadıköy'de ayakta 1 yolcu alan şoför ceza yedi 'yazık günahtır...'

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Kadıköy'de ayakta 1 yolcu alan minibüs şoförüne cezai işlem uygulandı. Ceza yiyen şoför, 'ayakta sadece 1 yolcu vardı. Bir yolcudan ceza kesildi. Yazık günahtır. Böyle bir şey yok' diye konuştu.

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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde minibüs ve otobüslere  yönelik denetim gerçekleştirdi.

Anadolu Yakasında Kadıköy ve Ataşehir'de oluşturulan noktada minibüs ve otobüslerin fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi. Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından denetlendi.

"Ayakta sadece 1 yolcu vardı"

Denetimler sırasında Kadıköy'de 1 fazla yolcusu olan bir minibüs şoförüne ceza kesildi. Sürücü Alaattin Koç "Ayakta sadece 1 yolcu vardı. Bir yolcudan ceza kesildi. Yazık günahtır. Böyle bir şey yok" dedi. İstanbul genelinde denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

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