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HABER /  DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu! Can kaybı sayısı korkunç

ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 913 bin 931’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 329 bin 822’ye yükseldi.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 588 bin 181 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 196 bin 331’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika’da bilanço artıyor

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 239 bin 763 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 129 bin 575’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 710 bin 67’ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 344 olarak rapor edildi.

İran’da ölü sayısı 22 bin 798’e çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 22 bin 798’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 395 bin 488’e çıktığı açıklandı.

Avrupa’da vaka sayısında artış sürüyor

Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 353 bin 944’e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 88 bin 742 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 813 olduğu aktarıldı.

İtalya’da toplam vaka sayısı 283 bin 180’e, toplam can kaybı ise 35 bin 587’ye ulaştı. Ülkede 211 bin 885 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

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