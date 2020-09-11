Nermin Gül yaşı kaç aslen nereli Nermin Gül eşi kimdir?

Azmi ve hayat hikyaesi ile kadınlara ilham olan Nermin Gül hem sosyal medyada hem de katıldığı televizyon programlarında binlerce kadına ışık tuttu. TRT 1 ekranlarında Misafirim Var programını sunan Nermin Gül 37 yaşında ve 3 çocuk annesi. Nermin Gül'in eşi ise Suat Bey'dir.

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TRT 1 ekranlarında Misafirim Var adlı programı sunan ve azmi ile binlerce kadına ışık tutan Nermin Gül'ün hayatı da merak konusu oldu. Boşnak göçmeni olan Nermin Gül 37 yaşında ve 3 çocuk annesi. Suat Bey ile evli olab Nermin Gül'ün eski hali de sosyal medyada konuşulanlar arasında. Eskiden çok kilolu olan Nermin Gül'ün nasıl zayıfladığı da merak konusu oldu.

Nermin Gül kimdir: Boşnak göçmeni bir ailenin kızı olan Nermin Gül, 1983 tarihinde dünyaya geldi. Henüz 10 yaşındayken çalışmaya başladı. 20 yıllık evli olan Nermin Gül’ün bir kız, iki erkek olmak üzere 3 çocuğu var. Binlerce takipçisi olan bir Instagram kanalı olan Nermin Gül, TRT 1 kanalında yayınlanan “Misafirim Var” adlı yemek programıyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Sunuculuğun yanı sıra, Eğitmen Şef olarak dersler vermektedir. Son olarak yazdığı kitapla gündeme gelen Nermin Gül, Hani Yapamazdım kitabında özellikle Anadolu’daki kadınlarımızın hayatlarına dokunmayı, onlara bir kadının isteyince neler başarabileceğini bire bir anlatmayı hedefliyor.

Nermin Gül eşi: Nermin Gül’ün eşi ise Suat Bey’dir. Suat Gül aslen Erzincan’lıdır. Günümüzde bir şirket’te tekstil işi ile ilgilendiği açıklanmıştır. Nermin Gül’ün bu evliliğinden bir oğlu, iki’de kızı vardır.