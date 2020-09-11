Galatasaray'ın Emre Kılınç transferinde şok gerçek

Galatasaray'ın "bedelsiz transfer" olarak açıkladığı Emre Kılınç için, menajeri D'avila'ya 1.500.000€ ödediği ortaya çıktı.

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Galatasaray'ın Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Emre Kılınç transferinde şok detaylar ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Tahir Kum'un haberi düzenlerken şu ifadelere yer veriyor; WhatsApp’ımıza gelen mesajlar. Bilmediğiniz bir numara ve mesaj kutusunda birbirinden farklı 8 farklı belge! GSM İtalya’ya ait ama bilmediğimiz tanımadığımız bir numara. Mesaj atıyoruz, arıyoruz ama cevap yok. Bize gönderilen belge İngilizce. Üzerinde ‘Payment Protokol’ yazıyor. İki sayfalık protokolün altında da bir tarafından Galatasaray A.Ş’nin diğer tarafta da William D’avila dit Tabela’nın imzaları var.

Sözleşmenin konusu da, Galatasaray Kulübü’nün ‘bedelsiz’ bir şekilde Sivasspor’dan aldığı Emre Kılınç’la ilgili ‘danışmanlık menajerlik’ ücreti... D.W.Sports Management FZE damgalı. Toplam iki sayfa, içeriğinde ödeme takvimi yazılı.

1 milyon 50 bin Euro menajerlik ücreti

Özeti; Galatasaray’ın Emre Kılınç için D’avila’ya 1 milyon 50 bin Euro menajerlik ücreti ödeyeceğini söylüyor. Buna karşılık D’avila’ya ilk ödeme 4-5 ağustos 2020 tarihinde karşılığı toplam 500 bin Euro, 5 ayrı çekle verilmiş. Son çek tarihi 30 Kasım 2021.

Normal değil bu durum

Açıkçası bu bize pek de normal gibi gelmiyor. 1 milyon Euro gibi yüksek bir ücret ve dahası futbol kariyerinde Boluspor ve Sivasspor’un dışında ‘uluslararası’ bir yeri olmayan Emre’mizin menajerinin ilginç bir şekilde D’avila olması.