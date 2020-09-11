11 Eylül cuma hutbesi konusu nedir 81 ilde okunacak

Cuma namazı kılmak için 81 ilde camiilere koçacak olan vatandaşlar 11 Eylül cuma hutbesi konusu nedir araştırması yapıyor. 11 Eylül konusu bu hafta, 'Din İstismarına Karşı Ferasetli ve Basiretli Olalım' oldu.

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11 Eylül Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Cuma namazı ibadetlerini idrak etmeye gelen Müslümanlara okunan cuma hutbesinin 11 Eylül konusu bu hafta, 'Din İstismarına Karşı Ferasetli ve Basiretli Olalım' oldu.

11 Eylül Cuma hutbesi içerisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) 'Sözlerin en doğrusu, Allah’ın kitabıdır. Rehberliğin en güzeli, Muhammed’in rehberliğidir' Hadis-i Şerif'i ve İslam dininin emir ve buyruklarına dair detaylar yer alıyor. İşte, 11 Eylül 2020 Cuma hutbesinin tam metni...

11 EYLÜL CUMA HUTBESİ: DİN İSTİSMARINA KARŞI FERASETLİ VE BASİRETLİ OLALIM

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimizşöyle buyuruyor: “Şüphesiz bu benim dosdoğruyolumdur. Buna uyun; başka yollarasapmayın. Sonra onlar sizi Allah’ın yolundanayırır. İşte sakınasınız diye Allah bunları sizeemretti.

Okuduğum hadis-i şerifte isePeygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:“Sözlerin en doğrusu, Allah’ın kitabıdır.Rehberliğin en güzeli, Muhammed’inrehberliğidir.”2

Aziz Müminler!

Yüce Dinimiz İslam; insana Rabbinitanıtmak, var oluş gayesini bildirmek, dünya veahiret saadetini temin etmek için gönderilmiştir.İslam, Kur’an’ın rehberliğinde, Peygamberimizinörnekliğinde şekillenmiş değerler ve kurallarbütünüdür. Müminler öteden beri bu değerleresımsıkı sarılmış, bu kurallara uyarak İslam’ıdoğru anlamak, doğru anlatmak ve doğruyaşamak için gayret göstermiştir. Ne var ki hak,hakikat ve istikamet dini olan İslam’ı, dünyeviçıkarları uğruna istismar etmeye çalışanlar dadünden bugüne var olagelmiştir.



Kıymetli Müslümanlar!

Din istismarı, dinin manevi otoritesinikullanarak maddi kazanç, güç, şöhret ve makamelde etmektir. Dini istismar edenler, Allah’la vePeygamberimizle görüştüklerini iddia ederekinsanların iradelerini teslim almaya yeltenir.Hatasız ve masum oldukları yalanıyla kendilerinihakikatin yegâne temsilcisi gibi göstermeyeçalışır. Sözde keramet ve rüyalarla, bidat vehurafelerle saf Müslümanları yönetmek ister. Şifadağıtma, kısmet açma vaadiyle insanlarınçaresizliklerinden menfaat devşirir. Bilhassagençleri hedef alarak toplumun heyecanını, hayal veideallerini, dinî inanç ve duygularını sömürür.

Din istismarcıları, kendileri gibidüşünmeyenleri dışlar, mutlak itaat göstermeyenleriötekileştirir hatta tekfir eder. Kendilerine kayıtsızşartsız bağlılığı şart koşarak aile, millet, kültür vekimlik bağlarını zayıflatır. Menfaati uğruna yalanı,ikiyüzlülüğü, hırsızlığı, şantajı, şiddeti meşru görür.Sonuçta hem kendisi sırat-ı müstakimden sapar, hemde başkalarını saptırır.

Değerli Müminler!

Din istismarı karşısında her birimize düşen,ferasetli ve basiretli davranmaktır. İstismarhareketleriyle samimi gayretleri birbirinden ayırtetmek için teyakkuzda olmaktır. Yüzyıllardır butopraklarda dinî hayatımızı besleyen güçlü vegüvenilir maneviyat damarlarımızı tanımaktır.İslam’ı tahrif ve istismar etmek isteyenlerin biramacının da köklü Anadolu irfanına zarar vermekolduğunu unutmamaktır.

Şu da bir gerçektir ki inancı ve dinî değerleriüzerinden insanları aldatmak nasıl din istismarı iseiftira, hakaret ve ithamlarla Müslümanlarıntamamını zan altında bırakmak, İslam hakkındakorku ve nefret oluşturmak da aynı şekilde dinistismarıdır.



Değerli Müminler!

Son ve mükemmel dinin mensupları olarak,Cenab-ı Hak bize akıl ve irade ihsan etmiştir.Dinimizin değişmez ilkeleri, kültürümüzün değerlerive 14 asırlık sağlam bir ilim geleneğimiz vardır.Bunların kıymetini bilelim ve hazinelerimizi hebaetmeyelim. İstismara fırsat vermemek için dinimiziuzman kişilerden, iyi niyetli ve sağlam kaynaklardanöğrenelim. Ölçümüz daima Kur’an-ı Kerim’indeğişmez hakikatleri ve Peygamberimizin sünnet-iseniyyesi olsun