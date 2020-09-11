Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyeni öldürmüştü! Cezası belli oldu

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi’nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar’ın cezası belli oldu.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'a (38) tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verildi.

Volkan Bayar’ı azmettirdiği öne sürülen, mahkemedeki savunmasında, "Volkan ile aramızdaki telefon görüşmelerinin içeriği onu azmettirdiğime ilişkin değerlendirilemez. Konuşmalar Volkan ile birlikte hareket ettiğimi göstermez. Silahtan haberim yok, beraatımı talep ediyorum" diyen eski eşi Saadet Aylin Y. ise ‘delil yetersizliği’ nedeniyle beraat etti.

Eğitim Fakültesi'nde silahlı saldırıda ne olmuştu?

ESOGÜ Eğitim Fakültesi’nde 5 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen olayda araştırma görevlisi Volkan Bayar, silahlı saldırısı sonucu 4 üniversite personelini öldürmüştü. Saldırıda dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutman yaşamını yitirmişti.