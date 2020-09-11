İranlı aktivistten 'Türkiye'yi kendi rızasıyla terk etmesi' istendiği iddiası

İRAN'da zorunlu başörtüsüne karşı çıkan Meryem Şeriatmedari, ülkesinde 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Turist süresi dolan İranlı kadın Denizli'de gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan kadına, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Türkiye'yi kendi rızasıyla terk etmesi istenerek 'Terke davet' yapıldığı öğrenildi. Avukatı kararın iptali için mahkemeye başvuracaklarını belirtti.

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İran'da yaşayan Meryem Şeriatmedari, 2018 yılında Tahran'da zorunlu başörtüsüne karşı yapılan eyleme katıldı. Burada bir duvarın üzerine çıkan ve başörtüsünü açan Şeriatmedari, polis tarafından gözaltına alındı. Serbest bırakılan ve tutuksuz yargılanan Şeriatmedari, turist vizesiyle Türkiye'ye geldi. Meryem Şeriatmedari'nin Türkiye'de bulunduğu dönemde İran'daki dava sonuçlandı. Şeriatmedari, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

7 Eylül günü Denizli'deki 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kimlik kontrolü yapan polis ekipleri tarafından, turist vizesinin süresinin dolduğu ve oturma izni bulunmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Şeriatmedari, geri gönderme merkezine koyuldu. Meryem'in sosyal medyadan yaptığı destek çağrısı üzerine gönüllü avukatlar devreye girdi, Şeriatmedari serbest bırakıldı.

"Vize süresi dolduğu gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış"

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında 'Türkiye'ye terke davet' yönünde tebligat yapılan Şeriatmedari'nin avukatı Mukaddes Künarlıoğlu, müvekkilinin turist vizesi süresinin 18 Ocak günü dolduğunu anlatarak, "Bu sürede Meryem Şeriatmedari Türkiye'de kalmaya devam edebilmek için, daha öncesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuş. Ancak kendisine 24 Ağustos'ta bir randevu verilmiş. Bu tarihte mülteci statüsüne geçebilmek için başvuru yapmak istemiş. Ancak Şeriatmedari'ye sistemde isminin görünmediği bildirilerek, ekim ayına randevu verilmiş. Bu süreçte kentte gezerken, vize süresi dolduğu gerekçe gösterilerek polis tarafından gözaltına alınmış" dedi.

20 gün Türkiye'de kalma hakkına sahip: Şeriatmedari'ye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce ülkeyi kendi rızasıyla terk etmesi anlamına gelen 'terke davet' tebliğ edildiğini belirten Künarlıoğlu, "Şeriatmedari'nin önüne terke davet tebliğleri ve ileriye dönük sınır dışı kararı sunuldu. Meryem Şeriatmedari şu an için 20 gün Türkiye'de kalma hakkına sahip. Bundan sonrası için kendi rızasıyla, kendi istediği yere gidebilme şeklinde, kanunen ülkeyi terkine davet edilmiş oldu. Şeriatmedari serbest olmasına karşın hukuki süreç devam ediyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün verdiği terke davet tebliğinin iptali için Denizli İdare Mahmekesi'ne başvuracağız" diye konuştu.

Şeriatmedari'nin İran'a dönmesi durumunda, hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını belirten Künarlıoğlu, bundan sonraki hukuki süreç hakkında da bilgi verdi.

"Güvenli bir şekilde Türkiye'de kalmasını sağlamaya devam etmek"

Künarlıoğlu, "Normal şartlarda terke davete karşı 7 günde açılan iptal davalarında yürütmeyi durdurma kararı alınıyor. Bu, işlemi durdurur hale getirmek anlamına geliyor. Dava neticeleninceye kadar Şeriatmedari'nin Türkiye'de kalmasını sağlanıyor. İdari davayı başlatma amacımız, onun güvenli bir şekilde Türkiye'de kalmasını sağlamaya devam etmek. Şeriatmedari burada kalacaktır. Buna inanıyoruz. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.