Edirne'de büfe hırsızı kadın kasadan çaldığı parayı sütyenine sakladı
EDİRNE'de büfenin boş olmasını fırsat bilen 2 kişi, kasaya yöneldi. G.T. adlı kadının, kasadaki 50 lirayı çaldıktan sonra sütyenine sakladığı anlar kameraya yansıdı.
Olay, Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi Eski Gelibolu Caddesi'nde meydana geldi. Biri kadın, 2 kişi, işletmecisinin kısa süreliğine ayrıldığı büfeye girdi. Erkek kapıyı gözetlerken, kadın ise kasada bulunan 50 TL parayı çalarak sütyeninin içine sakladı.
İki şüpheli parayı böyle çaldıktan sonra büfeden ayrıldı. Bir süre sonra iş yerine dönen işletme sahibi hırsızlığı fark edip, polise haber verdi.
Erkek hırsız yakalanıp serbest kaldı
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerden erkek olanın A.K., kadın olanın ise G.T. olduğunu belirledi. A.K., Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde yakalanarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kadın hırsız G.T.'nin yakalanması için de çalışmanın sürdüğü bildirildi.