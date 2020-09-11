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Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: İstanbul'da vaka sayısı artacak

ANKARA'da vaka sayısının İstanbul'un 2 katı olduğu bildirilmişti. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da İstanbul için korkutan bir açıklama yaptı ve Anadolu'dan dönüşlerin başlamasıyla önümüzdeki birkaç hafta içerisinde vaka sayılarının artma ihtimali olduğunu söyledi.

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Doç. Dr. Kayıpmaz, Türkiye'nin merkezinde yer alan Ankara'nın konumu itibarıyla diğer illerle bağlantısının bulunduğunu, yaz tatili için tatil beldelerine ve memleketlerine gidenlerin dönmesiyle Ankara'da vaka sayılarında artışların yaşandığını söyledi.

Salgının ilk aşamasında Ankara'nın kurallara uyma konusunda çok iyi olduğuna işaret eden Kayıpmaz, normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan itibaren tedbirlerin bir kenara bırakıldığını belirtti.

"Ciddi uyarılarda bulunduk"

Kontrollü bir sosyal yaşantı sürdürmenin gerekliliğine vurgu yapan Kayıpmaz, "Ankara'da tedbirsizliğin, rehavetin ciddi boyutlara ulaştığını gördük. Yaz ayları boyunca konunun uzmanlarının uyarıları hep devam etti. 'Dikkat edelim aksi takdirde vaka sayıları artış gösterir, ağır hasta sayımız artar, hiçbir ülkenin sağlık kapasitesi bir anda artan hasta sayısını karşılayacak güçte değil' şeklinde ciddi uyarılarda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kayıpmaz, mahalle aralarında yapılan düğünlerde halaylara devam edildiğini, insanların eğlencelerinden ve keyiflerinden taviz vermediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ya hep ya hiç kuralı uygulandı. Toplu bir araya geldiğimiz her türlü etkinlik, aslında virüsün yayılmak için fırsat bulduğu alanlar oldu. Aslında biz normalleşmenin başlamasıyla "evde kal" döneminden "işini gör evine dön" dönemine geçmiştik. İşimizi gördükten sonra evimize dönmeliydik. Virüsün yayılması devam ediyordu. Pandemi tehlikesi dünyanın hiçbir ülkesinde ortadan kalkmış değildi. Dışarıda eğer tedbirsiz bir davranışımız olduysa veya kurallara dikkat edemediğimiz bir gün olduysa evimizde 1 hafta 10 gün vakit geçirerek aslında orada yaptığımız olumsuzluğun tedbirsizliğin bir şekilde tolere olmasını sağlayabilirdik. Ne yazık ki bunu da yapamadık."

"Ankara salgının merkez üssü haline geldi" 

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, Ankara'da vaka sayılarında artışa ilişkin de şu uyarılarda bulundu:

"Ankara şu anda salgının merkez üssü haline geldi. Üniversite hastanelerinin yöneticilerinin açıklamalarını duyuyoruz, 'yoğun bakımlarındaki kapasitenin yüzde yüze ulaştığı' konusunda... Bu tehlike sadece Ankara için geçerli değil. Diğer büyükşehirlerimiz için de var.

Ankara'da vaka sayıları İstanbul'un 2 katı gibi görünse de İstanbul'a Anadolu'dan dönüşlerin başlamasıyla önümüzdeki birkaç hafta içerisinde vaka sayılarının artma ihtimali var. Bu ihtimalin önüne geçebilmekte yine bizim elimizde.

Memleketlerinden ve tatil yörelerinden İstanbul'a dönen insanlar bir miktar daha kurallara uymaya devam edecek. Mümkün olduğunca evde kalacak. Sosyalleşme kısıtlanmadığı takdirde biz diğer illerimizde de aynı tehlikeyle karşı karşıyayız."

"Yakınlarını kaybetme endişelerini görebiliyorum" 

İnsanların hastalanıp hastaneye başvurmadan olayın ciddiyetini kavrayamadığına vurgu yapan Kayıpmaz, şunları kaydetti:

"Ne zaman ki kendileri ya da sevdikleri bir kişi hasta oluyor Kovid-19'un nasıl bir tehlikeli bir hastalık olduğunu görüyor. Şöyle bir manzara var. İnsanlar bizi çeviriyor. Hasta yakınları... 'Bizim durumumuz bu, benim 62 yaşında kayınpederim burada yatıyor. Kovid-19 ön tanısı ile getirdik. Nasıl seyreder? Acaba hayatını kaybeder mi? Tedavide neler yapıyorsunuz? Hastalık nasıl ilerler' diye bize sık sık sorular yöneltiyorlar. Ben o insanların gözünde yakınlarını kaybetme endişesini çok iyi görebiliyorum.

Sağlık personelimiz 6 aydır tüm hastanelerde büyük bir çabanın içerisinde. Ne için çabalıyorlar. Bu işin erken tanısını koyalım, tedavisine erken başlayalım diye. Filyasyon ekipleri sahada. Kaynak vakayı tespit edip onun temaslılarını izole etmenin büyük bir çabası içerisindeler. Bu sadece salgınla mücadelenin bir bölümü." 

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