Çin'in koronavirüs aşısı fena patladı! Aşı olan kadın Covit-19 yakalandı

ENDONEZYA’da, Çinli şirkete ait potansiyel yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı olan bir gönüllü deneğin testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bu da Çin aşısına dünyadaki güvensizliğe tavan yaptıracağı ve yarışta Çin'i çok gerilere iteceği şeklinde yorumlandı.