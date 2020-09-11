Çin'in koronavirüs aşısı fena patladı! Aşı olan kadın Covit-19 yakalandı
Koronavirüs salgını hızını artırırken, aşı çalışmaları ve piyasaya aşıyı en önce sürme yarışı da sürüyor. Çin'in piyasaya sürmeye hazırlandığı aşı ile denemeler faciayla sonuçlandı. Çin'in Covid-19 aşısını olan bir kadın kısa süre sonra virüse yakalandı.
ENDONEZYA’da, Çinli şirkete ait potansiyel yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı olan bir gönüllü deneğin testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bu da Çin aşısına dünyadaki güvensizliğe tavan yaptıracağı ve yarışta Çin'i çok gerilere iteceği şeklinde yorumlandı.
Covid-19 Aşısı 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, Bandung kentindeki gönüllü insan denemeleri çalışmasında Kovid-19 aşısı olan bir kişinin PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Rusmil, gönüllü kişinin, aşı sonrası vücudun bağışıklık kazanması için belirli süre evde kalınması protokollerine uymayarak şehirlerarası yaptığı seyahat nedeniyle Covid-19’a yakalandığını ifade etti.
Söz konusu kişinin aşı testinden virüsü kapmadığını vurgulayan Rusmil, ikinci aşı testi sonrası bağışıklık için 2 hafta bekleme süreleri olduğunu, gönüllülerin sağlık durumuna ilişkin de 6 ay gözleme ihtiyaç duyduklarını kaydetti.