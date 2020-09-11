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Artvin'de 2 engelli evladına bakıyordu öldü

İhlas Haber Ajansı

ARTVİN'de doğuştan engelli 2 çocuğuna bakan baba, 2012 yılında yakalandığı kansere tedavilere rağmen yenik düştü. Eşini geride bırakan baba, bugün toprağa verilecek.

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Kentte yaşayan Melice ve Taner Özşeker (54) çiftinin 3 çocuğundan ikisi doğuştan engelli. Yürüyemeyen ve sadece sürünerek evin içinde hayatlarını sürdüren 28 yaşındaki Volkan ve kardeşi 20 yaşındaki Muhammet’in kanser hastası babaları hayata gözlerini yumdu.

Yıllarca eşinin desteğiyle engelli iki çocuğuna bakan Taner Özşeker kanser hastalığına yakalanınca anne Malice Özşeker hem engelli çocuklarına hem de kanser hastası eşine bakmak zorunda kaldı.

2012 yılında kanser teşhisi konulan Taner Özçeker, gördüğü tedavilere rağmen hastalığa yenik düştü. Özşeker bugün Artvin’de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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