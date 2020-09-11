Konya'da tıp öğrencisi Merve Mercan İstanbul'da toprağa verildi
KONYA'da koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi Merve Mercan, İstanbul'da toprağa verildi.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, 45 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkınca, intern olarak görev yaptığı fakülte hastanesinde tedaviye alındı. Tedavisinden 5 gün sonra da immün (bağışıklık) yetmezliği teşhisi kondu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Merve Mercan, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşam mücadelesini kaybetti.
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Anne, evlat acısına karşı güçlükle ayakta durdu
Anne Bediha Mercan'ın da sağlık teknikeri olduğu belirtilirken, cenaze işlemleri sırasında ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
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Genç doktor adayı Mercan'ın cenazesi dün İstanbul'a getirilerek Çekmeköy Gasilhanesi'ndeki işlemlerin ardından Beykoz Baklacı mezarlığında toprağa verildi.
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