Konya'da tıp öğrencisi Merve Mercan İstanbul'da toprağa verildi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, 45 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkınca, intern olarak görev yaptığı fakülte hastanesinde tedaviye alındı. Tedavisinden 5 gün sonra da immün (bağışıklık) yetmezliği teşhisi kondu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Merve Mercan, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşam mücadelesini kaybetti.