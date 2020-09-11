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Gloria Cup Basketbol Turnuvası'nı koronavirüs vurdu

İhlas Haber Ajansı

Gloria Cup Basketbol Turnuvası'na katılan takımlarda Covid-19 pozitif vakalar görülünce Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom aldıkları kararla turnuvadan çekildi.

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Antalya’da düzenlenen Gloria Cup Basketbol Turnuvası için takımlar genelinde yapılan Covid-19 testlerinde pozitif sonuçlar çıkmıştı. Bu durum üzerine turnuva katılımcısı ekipler bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Bu toplantı sonucunda, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom aldığı ortak kararla turnuvadan çekildi. Gloria Cup'ta mücadele eden Ukrayna ekibi Dnipro'da 5 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Ayrıca Galatasaray'da da bir oyuncunun sonucu pozitifti.

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