Korkutan iddiayla ilgili açıklama geldi! WhatsApp'tan koronavirüs bulaşır mı
Whatsapp'ın koronavirüs bulaştırdığı iddiaları kullanıcıları endişelendirmişti. Konuyla ilgili Prof. Dr. Cüneyt Göksoy açıklama yaptı.
Sosyal medyada bir süredir Whatsapp sinyalleri ile koronavirüs bulaşabileceğine dair bazı iddialar dolaşıyor. Bu iddia birçok kullanıcı da panik yarattı.
SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Biyofizik Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Göksoy iddialarla ilgili açıklamada bulundu.
Bir yerden bir yere taşınması gerekir: Prof. Dr. Cüneyt Göksoy, insanlarda hastalık meydana getiren mantar, parazit, virüslerin birer madde, cisim olduğuna işaret ederek, "Elle görülür, gözle görülür, yeterince büyütüldüğü zaman mikroskop altında görülen maddelerdir. Ve bunların hastalık oluşturabilmesi için fiziksel olarak; bir yüzeye tutunarak veya havada asılı olarak bir yerden bir yere taşınması gerekir. Oysa günümüzde bilgisayarlarda zararlı yazılımlar olarak adlandırılan; esasında onlara da yayılma yöntemi olarak virüslere benzediği için 'virüs' deniyor. Ancak gerçekte günümüzdeki bu koronavirüs gibi hastalık meydana getiren virüslerle bir alakaları yok." dedi.
Kesinlikle mümkün değil: Whatsapp iddialarının mümkün olmadığını belirten Göksoy "Dolayısıyla WhatsApp, elektromanyetik ve cep telefonu sinyalleri gibi yöntemlerle bir yerden bir yere bir hastalığın, virüsün taşınması; günümüz özelinde Covid-19 virüsünün taşınması asla ve kesinlikle mümkün değil" diye konuştu.