Sağlık Bakanlığı vaka sayısını bölge bölge açıkladı! Bakın neresi İstanbul'u geçti

Koronavirüs sebebiyle 58 hasta vefat etti, 1219 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 255 bin 407'ye çıktı. Toplam test sayısı 8 milyon 212 bin 924, vaka sayısı 286 bin 455, vefat sayısı 6 bin 895 olarak kayıtlara geçti.