Kuaför Adnan Serter eşi kim? Kuaförüm Sensin Adnan Serter evli mi?

Show TV'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin Best of konseptiyle yeniden başladı. Jüri koltuğuna oturan isimlerden biri de Adnan Seter oldu. Dikkat çeken yorumları ve sakin tavırları ile sevilen jüri üyesi Adnan Serter özel hayatı ile de merak konusu. Peki Adnan Seter kimdir, aslen nereli, evli mi, eşi kimdir?

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Show TV'nin sevilen yarışması Kuaförüm Sensin yeniden, yenilenen jürisi ile başladı. Yarışmanın sunuculuğunu deneyimli isim Gözde Kansu yaparken Adnan Serter'de jüri koltuğuna oturan isimlerden biri oldu. Sakin ama yerinde yorumları ile tanınan Adnan Serter 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Avrupa ve Amerika'da saç konusunda çeşitli eğitimlere katıldı. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Adnan Serter evli mi, eşi var mı soruları ise henüz yanıtsız. Serter, işi dışında özel hayatı ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmıyor.

Adnan Serter kimdir: Kuaförüm Sensin jüri üyesi olarak tanınan Adnan Serter, 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kuaför olan babasından izinden giderek 11 yaşında çıraklık yapmaya başladı, bir yandan da okulda eğitimine devam etti. Lisenin ardından Marmara Üniversitesi Elektrik Yüksek Okulu'na başladı ancak lisansı bırakarak 1986 yılında profesyonel olarak kuaförlük yapmaya başladı.

1989 yılında ilk kuaför salonunu açtı. Halen 6 salonla hizmet veren kendine ait kuaför salonu vardır. Avrupa ve Amerika'da saç konusunda çeşitli eğitimlere katılan Adnan Serter, kesim, topuz ve saç rengi konusunda yurt çapında seminerler de veriyor.

Image ve Coloroskopi alanlarında uzman olan Adnan Serter şimdilerde, Kuaförüm Sensin adlı yarışmanın jüri koltuğuna oturuyor.

11 yaşında başladığı baba mesleği kuaförlüğü profesyonel olarak devam ettiren Adnan Serter ayrıca stil danışmanlığı yapıyor ve tüm bildiklerini YouTube üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.