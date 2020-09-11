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İstanbul Valisi Yerlikaya: Dün kurallara uymayan 7 bin 53 kişiye işlem uygulandı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya dün İstanbul'da yapılan denetimlerde kurallara uymayan 7 bin 53 kişiye adli-idari işlem uygulandığını açıkladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs tedbirleri kapsamında dün İstanbul'da yapılan denetimlere dair bilgiler paylaştı. Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, dün 1.304 ekip 3.670 denetçi ile 21.346 denetim/rehberlik çalışması yaptık. Kurallara uymayıp sağlığımızı tehlikeye atan 7.053 kişiye adli-idari işlem uyguladık. Sağlık İçin Hepimiz İçin kurallara hassasiyetle uyanlara teşekkür ediyorum."  ifadelerine yer verdi.

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