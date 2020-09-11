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İspanya ve İtalya Macron'un Türkiye karşıtlığının hızını kesti El Pais zirvenin perde arkasını yazdı

İspanya'nın sol görüşlü El Pais gazetesi, Korsika'da yapılan Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesinin (MED7) sonuç bildirisinde "Fransa, Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs (Rum Yönetimi) tarafından istenilen Türkiye karşıtı sert ifadelerin, İspanya ve İtalya'nın girişimiyle yumuşatıldığını" iddia etti.

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El Pais gazetesi, diplomatik kaynaklara dayanarak Korsika'daki MED7 zirvesinin perde arkasını yazdı.

"İspanya ve İtalya, Macron'un Türkiye karşıtlığının hızını kesti" değerlendirmesinde bulunan El Pais, "MED7'deki bazı delegasyonlar, Akdeniz'deki olağandışı gerginliğin ciddi bir çatışmaya dönüşmesinden endişe ediyor. İspanya ve İtalya, verilecek daha sert bir mesajın durumu çözüme götürmekten çok kötüleştireceğinden korkuyordu. Zirve sonrası liderlerin yaptığı açıklamaların tonu da bunu gösterdi. (İspanya Başbakanı) Pedro Sanchez diyaloğa çok daha açık destek verdi." ifadelerini kullandı.

Korsika'daki zirvede Doğu Akdeniz sorunuyla ilgili İspanya ve İtalya'nın tutumuna Portekiz ve Malta'nın da destek verdiği belirtilerek "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye karşı hızlandırmak istediği saldırganlığın bu ülkelerin girişimiyle kontrol altına alındığı" vurgulandı.

"İstediği yaptırımları sonuç bildirisine koymayı başaramadı"

Haberde, şu yorumlar öne çıktı:

"Türkiye ile toprak geriliminde önemli bir artış yaşayan (Güney) Kıbrıs (Rum Yönetimi) ve Yunanistan, Ankara'ya sert mesaj verilmesi için baskı yapıyor. Ama diplomatik kaynaklara göre İspanya ve İtalya çok daha temkinli ve gerginliğin Erdoğan'ın aşırı bir karar verebileceği noktaya gelmesini önlemek istiyor. İspanya ve İtalya bu konuda Almanya'nın pozisyonlarına daha yakın, yani Berlin için kilit bir ülke olan Türkiye ile her zaman bir anlaşma arayışından yana. Macron, gerçek müzakerelerin yapılacağı 25 Eylül'deki Avrupa Konseyi'ne taşımak istediği yaptırımları sonuç bildirisine koymayı başaramadı. Almanya, İspanya ve İtalya gibi ülkeler bir müzakere yapılmasını savunurken Macron ise açık bir şekilde gerilim yaşadığı Erdoğan'a karşı güçlü bir mesaj göndermek istiyor."

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, zirvenin ardından basına yaptığı açıklamada, "Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs (Rum Yönetimi) ile empati kurduğumuz bir pozisyonumuz var. Tansiyonu düşürmeliyiz. Türkiye ile AB arasında gerçek bir diyalog için boşluk var. Açık ve kararlı bir şekilde buna yoğunlaşmalıyız." dedi.

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