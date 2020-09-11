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Şanlıurfa'da su termosundan çıkanlar görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da gümrük kapısında bir araçta yapılan arama 25 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısından Türkiye’ye geçiş yapmaya çalışan bir araçta narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada, su termosunda gizlenmiş 25 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan bir araçta Arya isimli narkotik köpeği ile arama yaptı. Aracın her tarafını arayan Arya, araçta bulunan bir su termosuna tepki veridi. Ekipler termosu açtıklarında içerisinde 25 bin 500 adet uyuşturucu hap olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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