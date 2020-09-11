Son kurban bir makine mühendisi! 240 bin dolarını telefon dolandırıcılarına kaptırdı

İSTANBUL'da telefon dolandırıcıların son kurbanı makine mühendisi N.D. adlı kadın oldu. N.D.'nin dolandırıcılara verdiği 240 bin dolar seri numaları sayesinde bulunurken 3 kişi tutuklandı.

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Telefon dolandırıcıları geçtiğimiz pazartesi günü, Ataşehir'de oturan Makine Mühendisi N.D. adlı kadını aradı. Kendisini polis olarak tanıtan telefondaki kişi, N.D.'nin adına FETÖ'nün banka hesabı açtığını, bu hesaplar üzerinden başka kişileri dolandırdığını söyledi. N.D.'nin paniğe kapılmasını fırsat bilen dolandırıcı bu kez adına 3 hat açıldığını bunlar üzerinden de dolandırıcılık yapıldığını söyledi.

Telefondaki dolandırıcı, N.D.'deki paraların seri numaralarının FETÖ elebaşının baş harfleriyle başladığını, ekibin gelerek kontrol edeceğini söyledi. Korku ve panik içinde ne yapacağını şaşıran N.D., telefondaki kişinin talimatlarına uymaya başladı.

N.D. paraları gelen kişiye gösterip evine götüreceğini düşünüyordu. Makine mühendisi kadın, İçerenköy'de kurye ile buluştu. Aracının içinde, "Bakın F.G .ile başlamıyor" dediği anda araca binen kişi paraları çantaya koyarak kaçtı. N.D, peşinden gitmek istedi ancak başaramadı. 240 bin dolarını yani yaklaşık 1 milyon 800 bin lirasını dolandırıcılara kaptıran N.D. hemen polisi arayarak yardım istedi.



Kuyumcu baba oğul gözaltına alındı

N.D.'nin başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis, parayı alan kişinin Ü.T. adlı kişiye parayı teslim ettiğini belirledi. Ü.T. evinde gözaltına alınırken, üzerinden N.D.'ye ait 1700 dolar çıktı. Ü.T.'nin paranın geri kalanını Kapalıçarşı'da bir dövizciye bıraktığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine döviz bürosuna baskın düzenlendi.

Döviz bürosu sahibi İ.B.B. gözaltına alındı. Döviz bürosunda seri numaralarından tespit edilen N.D'.ye ait 19 bin 900 dolar bulundu. Döviz bürosu görüntüleri incelendiğinde, İ.B.B'nin paranın 200 bin dolarını, Kapalıçarşı'daki başka bir döviz bürosu üzerinden altın alarak Şanlıurfa'daki babası M.B, adlı kuyumcunun firmasına kıymetli kargo olarak gönderdiği tespit edildi. N.D,'nin parasıyla çevrilen 3 külçe altının yanı sıra, dolandırıcılıktan elde edildiğine yönelik şüphe bulunan birer kiloluk 9 külçe altının da gönderilenler arasında olduğu saptandı. Aracı olarak kullanılan döviz bürosunda da N.D.'ye ait 200 bin dolar ele geçirildi.

İstanbul polisi, Şanlıurfa polisiyle temasa geçerek kargo ile gönderilen 681 bin dolar değerinde birer kiloluk 12 külçe altına el koydurdu. Altınlardan 3 külçenin N.D.'den alınan parayla alındığı, diğer 9 külçenin de başka bir dolandırıcılık olayından elde edildiğine yönelik kuvvetli şüphe olması üzerine el konulduğu bildirildi. 9 külçe altının nasıl elde edildiğine yönelik polisin araştırmasının sürdüğü bildirildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevkedildi.