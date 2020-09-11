Aşure günü kaç gün sürüyor 2020 aşure ne zaman bitiyor?

Aşure günü 29 Ağustos cumartesi günü başladı. Aşure yapmak için son gün ne zaman, aşure günü ne zaman bitiyor sorusu gündemde. Muharrem ayı ile birlikte başlayan aşure günü 17 Eylül'de bitiyor ve halk arasında bela ayı olarak bilinen Safer ayı da 18 Eylül'de başlıyor.

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Aşure ayı ne zaman bitiyor Muharrem ayı bitiş günü hangisi? 29 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı 17 Eylül'de bitecek ve 18 Eylül'de Safer ayı başlayacak. Peki Safer ayı nedir, nasıl ibadet edilir, namazı ve duası var mıdır?

İşte, Muharrem ayını biteceği tarih ve Muharrem ayında yapılması gereken ibadetler...

Peygamber Efendimizin 'Allah’ın ayı' diye nitelediği Muharrem ayı bu yıl 29 Ağustos'ta başladı. Bu mübarek ay 17 Eylül'de bitecek ve Safer ayı başlayacak.

Safer ayı ibadetleri neler: Safer ayı Hicrî ayların ikincisidir. Halk arasında 'bela ayı' olarak da bilinen bu ayla ilgili yazılanların büyük bir çoğunluğu yanlıştır.

Safer ayı Hicrî ayların ikincisidir.

Peki, merhameti sonsuz Cenab-ı Allah’ın kulları için bir ‘bela ayı’ yaratması söz konusu olabilir mi?İslam dininde bazı ay ve günlerin daha mukaddes sayıldığı biliniyor. ‘On bir ayın sultanı’ diye adlandırdığımız Ramazan ayı, kandil geceleri veyahut ‘Müslümanların bayramı’ dediğimiz cuma günü bu ay ve günlerden bazıları. Böyle günlerde ibadetlerimize daha fazla özen gösterir, hal ve hareketlerimizde daha dikkatli oluruz. Ancak Safer ayı, diğer gün ve ayların tam aksine halk arasında ‘gökten belaların yağmur gibi yağdığı ay’ olarak tasvir ediliyor. Bu aya özel namaz ve dualar dilden dile dolaşıyor. Belalardan korunmak için daha fazla sadaka verilmesi tavsiye ediliyor.