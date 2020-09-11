BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 467,16
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'un göbeğinde çocuk gelin skandalı! Zorla cinsel ilişkiye soktular

İSTANBUL'da 14 yaşındaki kız çocuğunun zorla evlendirildiği ihbarıyla Fatih'te düğün salonu basıldı. Şahıslar gözaltına alınırken, mağdur kız çocuğu ifadesinde zorlama olmadığını, kendi rızasıyla evlendiğini belirtti. 2 ay sonra tekrar karakola gelen genç, aile baskısıyla yalan söylediğini belirterek gerçeği anlattı. 2 aydır evli olan kız çocuğu, zorla cinsel ilişkiye sokulduğunu anlatınca savcılık harekete geçti.

Abone ol

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, duyarlı bir vatandaş 14 yaşındaki kız çocuğunun ailesi tarafından zorla evlendirildiğini ihbar edince düğün salonunu basan emniyet güçleri iki aileyi de gözaltına aldı. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Fatih'te meydana geldi. 155 polis imdat hattını arayan bir vatandaş düğün salonunda 14 yaşındaki bir kız çocuğunun zorla evlendirilmeye çalışıldığı ihbarında bulundu.

İhbarı değerlendiren emniyet güçleri düğün salonuna yaptığı baskında iki aileyi de gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan küçük kız çocuğu normalde 18 yaşında olduğunu ancak ailesinin kendisini küçük yazdırdığını söyledi.

İlk başta Zorlama olmadığını söyledi ama...

Ailesi ile İstanbul'da yaşadığını söyleyen mağdur evleneceği kişi ile ilkokul 7. sınıftan beridir arkadaş olduklarını kendisinin uzaktan akrabaları olduklarını bu nedenle aileleri ile konuşarak nişanlanmak istediklerini ve zorlama olmadığını ifade etti.

2 ay sonra gerçekleri anlattı: Mağdur kız çocuğunun beyanının ardından aile serbest bırakıldı. Fakat 2 ay sonra tekrar karakola gelerek düğün günü ailesinin baskısından dolayı korku ile şikayetçi olmadığını ancak gerçeğin farklı olduğunu anlattı. İfadesi tekrar alınan kız çocuğu evliliğin iki ailenin zorlamasıyla meydana geldiğini ifade etti.

Kemik yaşı evlendiği tarihte 18 yaşından küçük çıktı

Genç kız 2 aydır evli olduğunu ve uzaktan akrabası ile evlilikten doğan nedenlerden dolayı kendisi isteği olmadan zorla cinsel ilişkiye zorlandığını anlatınca olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli tıp Kurumunca cinsel istismara maruz kaldığı tespit edilen kız çocuğunun kemik yaşı ölçümünde evlendiği tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi.

5 şüpheli hakkında 23 yıla kadar hapis istemi

Savcılık soruşturma sonunda Adli Tıp Raporu ve mağdurenin beyanını esas alarak anne babalar ve evlendirilen genç adam hakkında 'Çocuğun Birden Fazla Nitelikli Cinsel İstismarı', 'Çocuğu Birden Fazla Hürriyetinden yoksun Kılma' suçları kapsamında 5 şüpheli hakkında 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da inşaat işçileri intihara kalkıştı 'Köpek bağlasan durmaz' Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Evde izolasyona uymayan yurtlara gönderilecek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyeni öldürmüştü! Cezası belli oldu
Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: İstanbul'da vaka sayısı artacak
Vahşetin adresi Uşak! Bir kadın kocasını uyurken baltayla öldürdü
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı 18 ay sonra hizmete girecek! Bakan Karaismailoğlu açıkladı
Esmerler koronavirüse daha kolay yakalanıyor! D vitamini tespiti önemli
ÖNCEKİ HABERLER
Kariye Camii'nde cuma heyecanı! Minber özel olarak tasarlandı
Kuaför Adnan Serter eşi kim? Kuaförüm Sensin Adnan Serter evli mi?
Son kurban bir makine mühendisi! 240 bin dolarını telefon dolandırıcılarına kaptırdı
İstanbul Valisi Yerlikaya: Dün kurallara uymayan 7 bin 53 kişiye işlem uygulandı
Şanlıurfa'da su termosundan çıkanlar görenleri şaşırttı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu! Can kaybı sayısı korkunç
Yorumlar 1 yorum