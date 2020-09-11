Antalya'da inşaat işçileri intihara kalkıştı 'Köpek bağlasan durmaz'

"Bizim yattığımız yerde köpek bağlasan durmaz, alacaklarımızı inkar ediyorlar"

Demircan, “Bu inşaatta yaklaşık 25 gündür çalışıyoruz. Bir hafta önce bizi işten kovdular. Bizim yattığımız yerde köpek bağlasan durmaz. Alacaklarımızı inkar ediyorlar. Bizim hakkımızı versinler. 25 bin lira alacağımız var ama 16 bin lira getirildi. Burada 10 arkadaş mağduruz. Kimse bizi umursamıyor” dedi.