Antalya'da inşaat işçileri intihara kalkıştı 'Köpek bağlasan durmaz'
ANTALYA'da çalıştıkları inşaatta yatan ve 25 günlük ücretlerini alamadıklarını öne süren 10 işçi, 5 katlı binanın çatısına çıkarak eylem yaptı.
Olay, Alanya ilçesi Hacet Mahallesi Eşref Kahvecioğlu Caddesi'ndeki 5 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Van’dan gelerek yapımı süren bir binanın inşaatında kalan ve burada çalışan 10 işçi, 25 günlük toplam 25 bin TL ücretini alamadıklarını iddia ederek çatı katına çıkıp intihar edeceklerini söyledi.
Bunun üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekipleri, işçileri ikna etmek için çalışma başlattı.
Görüntü alan gazetecilere konuşan inşaat işçisi Yasin Demircan, Van'dan çalışmak için buraya geldiklerini söyledi.
"Bizim yattığımız yerde köpek bağlasan durmaz, alacaklarımızı inkar ediyorlar"
Demircan, “Bu inşaatta yaklaşık 25 gündür çalışıyoruz. Bir hafta önce bizi işten kovdular. Bizim yattığımız yerde köpek bağlasan durmaz. Alacaklarımızı inkar ediyorlar. Bizim hakkımızı versinler. 25 bin lira alacağımız var ama 16 bin lira getirildi. Burada 10 arkadaş mağduruz. Kimse bizi umursamıyor” dedi.