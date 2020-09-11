AK Parti İl Gençlik Kolları Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

MERSİN'de AK Parti İl Gençlik Kolları, katıldığı bir televizyon programında imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkında sarf ettiği sözlerle ilgili Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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AK Parti l Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Işık ve gençlik kolları üyeleri, Mersin Adliyesi'ne gelerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu dilekçesi verildi. Dilekçede, Mütercimler'in, 'Halkın bir kesimini aşağılamak' ve 'Hakaret' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

'İmam hatiplileri yalnız bırakmayacağız'

İmam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine bağlı gençler olarak imam hatip liselerini ve imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını yalnız bırakmayacaklarını belirten Işık, "Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yine bilinmesini isteriz ki, İmam hatip liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir" diye konuştu.