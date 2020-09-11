Artvin'de koronavirüse yakalanan belediye başkanı konser verdi

Covid-19 test sonucu pozitif çıkan ve evde karantina da olan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan bağlamayı eline alarak sosyal medya üzerinden konser verdi.

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Artvin'de Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, geçtiğimiz günlerde baş ağrısı ve ufak belirtiler nedeniyle başvurduğu hastanede Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını öğrendi.



Evde karantinaya alınan ve sağlık durumun iyi olduğu öğrenilen Başkan Orhan, karantina sürecinde korona hastalarına moral amaçlı bağlamasıyla sosyal medya üzerinden konser verdi.



Türkü söyledi

Başkan Ercan Orhan burada yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar gördüğünüz gibi bağlamayı elime aldım sağlığım yerinde. Antalya büyükşehir belediye başkanımızın da Covid olduğunu duydum, ona da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca hasta yatağında yatan ve evlerinde tedavi gören bütün hastalarımıza şifalar diliyorum. Türküler kadar ömrümüz uzun olsun” diyerek bağlamasıyla türkü söyledi.