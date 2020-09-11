21 Eylül'de okula gitmek zorunlu değil! Sadece 1'ler ve anaokuluna 1 gün okul var

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması yaptı. 21 Eylül'de sadece okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak... Diğer sınıflardakilerin okula gitmesi zorunlu değil. İşte ayrıntılar...

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili yol haritasını okullara gönderdi. Buna göre okulların açıldığı ilk hafta okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri sadece bir gün okula gidecek, eğitimin hangi gün olacağı okul yönetimince belirlenecek.

Okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek. İhtiyaç halinde her sınıftaki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacak, grupların okula gelecekleri günler farklı olacak.

Yüz yüze eğitim zorunlu değil: Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

Okul Öncesi: Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati suretiyle uyum eğitimi yapılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 gün olmak üzere günde 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati süreyle eğitim yapılacak.

İlkokul 1. sınıf: İlkokul 1’inci sınıf öğrencileri ise yüz yüze eğitimin ilk haftasında her biri 30’ar dakikalık 5 ders saati süreyle uyum eğitimi yapacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30’ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim alınacak. Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacak.

Hangi dersler yüz yüze yapılacak?: Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin ilk haftasını henüz okul yaşamıyla yeni tanışacak olan okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyumuna ayırdı. Covid-19 tedbirleri kapsamında kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları öğrencilere temassız oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle anlatılacak.

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3’er ders saati olmak üzere 6 ders saati, matematik haftada iki gün 1’er ders saati olmak üzere 2 ders saati, hayat bilgisi haftada 2 gün 1’er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek.

Bu derslerle ilgili olarak yüz yüze işlenemeyen ders saatleri ile ilkokul 1’inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle verilecek. Uzaktan eğitimle ilgili tüm bilgilere uzaktanegitim.meb.gov.tr ve eba.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecek.