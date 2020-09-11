Ankara'da korona vakaları patladı valilik mesai saatlerinde değişiklik yaptı

Son dakika gelişmesine göre; Ankara Valiliği, koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmasının ardından harekete geçerken mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

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Ankara Valiliği, 'kontrollü sosyal hayat' kapsamında salgının bulaş hızının kontrol altına alınması amacıyla mesai düzenlemesine gitti. Valiliğe bağlı kurumlarda 4 farklı mesai saati uygulanacak.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi" denildi.

4 farklı mesai saati uygulanacak

Valilik açıklamasında, "Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedeflendi.'' ifadelerine yer verildi.

Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; ''08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00'' dört farklı şekilde uygulanacak.

Korona salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi.



Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedeflendi.https://t.co/Fsl4GVTbXM — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) September 11, 2020

08.00-17.00 saatleri arasında mesai yapacaklar

Buna göre, Valilik merkez birimleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik, İl Afet ve Acil Durum, İl Sivil Toplumla İlişkiler, İl Nüfus ve Vatandaşlık müdürlükleri, Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İl Çalışma ve İş Kurumu, İl Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge, İl Ticaret, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge, Tapu ve Kadastro 1. Bölge, İl Aile ve Sosyal Hizmetler, İl Gençlik ve Spor müdürlükleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Vergi Dairesi Başkanlığı 08.00-17.00 saatleri arasında mesai yapacak.

08.30-17.30 saatleri arasında faaliyette bulunacaklar

İl Müftülüğü ile Karayolları 4. Bölge, TCDD 2. Bölge, Ulaştırma 2. Bölge müdürlükleri, PTT Başmüdürlüğü, Yüksek Hızlı Tren Bölge, İl Milli Eğitim, İl Tarım ve Orman, İller Bankası Bölge müdürlükleri, Defterdarlık ile İl Sanayi ve Teknoloji, MTA Orta Anadolu 3. Bölge, DSİ 5. Bölge ve İl Göç İdaresi müdürlükleri 08.30-17.30 saatleri arasında faaliyette bulunacak.

09.00-18.00 ve 10.00-19.00 saatlerinde hizmet verecekler

Vakıflar Bölge, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge, İl Kültür ve Turizm, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Ankara Devlet Tiyatrosu, Meteoroloji 9. Bölge, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge ve Orman Bölge müdürlükleri 09.00-18.00'de, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ise 10.00-19.00 saatlerinde hizmet verecek.