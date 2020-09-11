BIST 1.104
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 467,09
HABER /  GÜNCEL

MİT'in yurtdışı operasyonuyla yakalanan PKK'lı adliyeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerince, Ukrayna'da düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Abone ol

MİT ekiplerince Ukrayna'da yapılan arama çalışmalarında Özer'in, bir süredir Odesa'da olduğu tespit edilmişti.  

Düzenlenen operasyonla yakalanan Özer Türkiye'ye getirilirken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Özer'i İstanbul Havalimanı'nda MİT mensuplarından teslim alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen terör örgütü üyesinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP Genel Merkezi kapatma kararı aldı! Pazartesi gününden itibaren herkes evden çalışacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan 7 AB ülkesinin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki
21 Eylül'de okula gitmek zorunlu değil! Sadece 1'ler ve anaokuluna 1 gün okul var
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Evde izolasyona uymayan yurtlara gönderilecek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyeni öldürmüştü! Cezası belli oldu
Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: İstanbul'da vaka sayısı artacak
ÖNCEKİ HABERLER
Mahkemeden binlerce kişiye işitme cihazı müjdesi! Ücreti SGK karşılayacak
AÖF sonuçları açıklanıyor AÖF yaz okulu sınav sonuçları
Sivas'ta çıplak adam isyanı! Çocuk parkında öylece gezdi
Artvin'de koronavirüse yakalanan belediye başkanı konser verdi
Adnan Serter kimdir yaşı kaç Kuaförüm Sensin jürisi nereli?
Aşure günü kaç gün sürüyor 2020 aşure ne zaman bitiyor?
Yorumlar