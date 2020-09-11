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CHP Genel Merkezi kapatma kararı aldı! Pazartesi gününden itibaren herkes evden çalışacak

CHP'de adeta koronavirüs patlaması yaşanıyor. Genel Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel ve Faik Öztrak'ın koronaya yakalanmasının ardından CHP Genel Merkezi kapatılıyor. Bütün personel Pazartesi gününden itibaren evden çalışacak.

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CHP'de adeta koronavirüs patlaması yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in koronavirüs testi pozitif çıkmış; son olarak da CHP liderinin danışmanı Recep Cengiz koronavirüse yakalanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun test sonucunun ise negatif olduğu bildirilmişti. CHP'deki, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla genel merkez kapatılıyor. Pazartesiden itibaren Genel Merkez personelin evden çalışacak. CHP'den yapılan açıklamada, son dönemde vakaların katlanarak arttığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Yeni düzen tarihi henüz belli değil

"Her gün açıklanan tablonun gerçeği yansıtmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Sürecin başından beri alınması gereken önlemlerle ilgili kapsamlı öneriler getirmemize ve sürekli uyarılarımıza rağmen iktidarın halk sağlığının korunması için gereken önlemleri almadığı da ortadadır. Artan vakalar ve tedbirsizlik hali göz önüne alınarak CHP Genel Merkezi personelinin 14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmaları uygun görülmüştür. Normal çalışma düzenine geçiş tarihi, salgının ülkemizdeki seyrine göre belirlenecektir."

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