BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 467,16
HABER /  YEREL

Niğde Valisi Şimşek: Vakalar arttı artık ceza yazacağız

Demirören Haber Ajansı

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, kentte koronavirüs tablosunun iç açıcı olmadığını, vaka sayısında artış olduğunu kaydetti. Şimşek, "Vakalar artıyor, artık sözün bittiği yerdeyiz. Arkadaşlarımız bundan sonra ceza yazmaktan hiçbir şekilde tereddüt etmeyecekler.'' dedi.

Abone ol

Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Vekili Mustafa Giray ve İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ile birlikte koronavirüs denetimi yaptı.

Bor Caddesi'nden Selçuk Mahallesi’nde bulunan Salı Pazarı'na kadar yapılan denetimde ekipler, kurallara uymayan maskesiz dolaşan vatandaşlara ceza kesti. 

"Vakalar artıyor, artık sözün bittiği yerdeyiz''
Vali Şimşek, yaptığı açıklamada kentteki tablonun iç açıcı olmadığını kaydetti. Şimşek, "Vakalar artıyor, artık sözün bittiği yerdeyiz. Arkadaşlarımız bundan sonra ceza yazmaktan hiçbir şekilde tereddüt etmeyecekler. Uyarıdan ziyade ceza yazma dönemi başladı.

Maske takmayanlara ceza
Maske takmadan dolaşanları da ekiplerimiz tespit edip, ceza yazacaklar. Özellikle ara ve ana caddelerde sivil ekiplerimiz olacak. Maske takmadan dolaşan vatandaşlara ceza yazacak. Vatandaşlarımız tedbirlere uymaya davet ediyorum. Hem kendi sağlıkları hem de sevdikleri ve toplum sağlığı için maske mesafe ve temizlik kurallarına uysunlar” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP Genel Merkezi kapatma kararı aldı! Pazartesi gününden itibaren herkes evden çalışacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan 7 AB ülkesinin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki
21 Eylül'de okula gitmek zorunlu değil! Sadece 1'ler ve anaokuluna 1 gün okul var
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Evde izolasyona uymayan yurtlara gönderilecek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyeni öldürmüştü! Cezası belli oldu
Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: İstanbul'da vaka sayısı artacak
ÖNCEKİ HABERLER
Emniyet müdüründen 4 polise maske cezası
CHP'den Erdoğan ile Türk halkını ayıran Macron'a tokat gibi yanıt
MİT'in yurtdışı operasyonuyla yakalanan PKK'lı adliyeye sevk edildi
Mahkemeden binlerce kişiye işitme cihazı müjdesi! Ücreti SGK karşılayacak
AÖF sonuçları açıklanıyor AÖF yaz okulu sınav sonuçları
Cuma günü okunacak dualar Cuma duası Türkçe okunuşu
Yorumlar